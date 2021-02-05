每個人都會追求想要的東西，不過當發現目標遙不可及，你會選擇放棄，還是更加執著的爭取？星座運勢網站「醬子聊星座」點名白羊座、獅子座、天蠍座的人，當遇上得不到的東西，就會切換到「執著模式」，用驚人的毅力去追求，不得到不罷休。

▍1.白羊座

白羊座是最天不怕、地不怕的星座，他們總覺得自己值得擁有世界上最珍貴的東西，無論是實質物品或個人名聲，如果無法獲得會更加執著的去追求。在工作方面也是如此，如果上司或者同事認為他的能力不足，無法達到優秀的標準，白羊座會更加努力、竭盡全力的證明給對方看，自己就是獨一無二的存在。

▍2.獅子座

獅子座是征服欲最強的星座，越是得不到的東西，他就越執著，在交際方面也是如此，如果對方表現出愛理不理的狀態，就算獅子座原本對他印象不好，原本無意認識對方，也會立刻改變態度，想要征服對方，更希望對方將自己當成無可替代的存在，所以就會竭盡全力引起對方的注意。對方越冷淡，獅子座越執著，越覺得對方個性鮮明，適合跟自己當朋友。

▍3.天蠍座

天蠍座是越得不到越執著的星座，同時也是最追求新鮮感的星座，他們在一段感情當中不會停留太久，因為天蠍座對情人的態度，完全取決於對方能否擁有神秘感，要是對方在他面前完全坦誠相待，那麼天蠍座很快會對這段戀情失去興趣，他的本性就是得到了就不珍惜，得不到就開始執著的追求。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)