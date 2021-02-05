孫德榮5日錄JET《大尋寶家》談到雞排妹控翁立友性騷後，現身男方記者會一事，「我覺得是非很清楚了嘛，我講的三大疑點也是，基本禮貌妳不懂，人家的場子、租的場地、人家花了錢，妳去鬧場，而且一句話不吭，人家問妳又不講，而且把所有圈內大佬都扯進來，妳不能把每個人都抓進去，既然妳那麼不喜歡我們藝能界，我們就團結起來囉，不該有的垃圾就不要讓她進來」。
孫德榮建議翁立友，「謠言止於智者，趕快把證據拿出來，她拿不出來就告死她，你只能證明你的清白，也不要自殺，也不能讓你媽媽抬不起頭，就是告！雞排妹，妳現在去扯誰都沒有意義，連許效舜也扯，誰都扯，我的天啊，妳不覺得很扯嗎？我只能給她一個扯」。
孫德榮也奉勸雞排妹：「妳已經是一輩子從事娛樂業最紅的時候，以前沒這麼紅，也沒紅那麼久，不要踩著別人的屍體往上爬，不厚道，不好。」
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