「刪Q總部」發動罷免臺中市第2選區臺灣基進黨立委陳柏惟，1日啟動提議書連署，短短5天突破2900份門檻，第一階段達標。對此，陳柏惟在臉書回應「請支持者不要擔心」，只求帶給大家更好的國家與社會，未來會繼續在「國家安全」與「國民安全」領域打拚。宅神朱學恒昨(5日)在政論節目中直言，「看到這段文字很欣慰，柏惟你終於想起自己是在外交及國防委員會，不是社會福利及衛生環境委員會」。

「刪Q總部」短短5天，已收到逾2900份連署書，代表罷免陳柏惟第一階段達標。罷免領銜人楊文元日昨表示，部分資料可能因疏漏而汰除，沙鹿、霧峰仍持續接受民眾連署，希望衝高到3500份，總部會剔除有問題、字跡模糊的連署書，按原定計畫2月8日送中選會提案。

消息曝光後，陳柏惟5日在臉書寫下，因為長達半年的罷免連署，有兩千份是理所當然，沒有因此感到壓力，與顏寬恒委員互動就像點頭之交，也沒有壓力；也請支持者不要擔心，反而自己給自己自我要求比大家以為的多很多，只求帶給大家更好的國家與社會。他強調，未來會繼續在「國家安全」與「國民安全」領域打拚，作為臺灣之盾，站在第一線承受來自內外的惡意。

對此，宅神5日在政論節目《國民大會》中說，「不覺得很快嗎?這種規模，代表當地人有這想法不是短時間的，就連不是陳柏惟所在的第二選區的里長都想要罷免他，因此他猜測，會不會第二選區有沒有選民，可能因為陳柏惟表現，然後覺得當初投的不是民意代表，結果變成投搞笑藝人?」

至於，陳柏惟特別強調未來會繼續在「國家安全」與「國民安全」領域打拚，宅神則說，「我看到這段文字覺得很欣慰，柏惟你終於想起自己是在外交及國防委員會，不是社會福利及衛生環境委員會，這也算是一個進步，我們時時提醒他，希望記對自己所在地方。」

(中時新聞網)