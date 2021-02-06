名球評「喇叭」潘忠韋罹患白血病後積極接受治療，經過一年治療，獲得哥哥潘忠勳捐贈骨髓，並於去年底出院，昨晚他透過臉書分享近況，寫下骨髓移植後的第一個100天心情，「最常出現的就是覺得幸福的同時又不敢太開心的矛盾。」

潘忠韋患病後歷經各種挑戰及難關，期間他經歷兩次骨髓移植，終於在去年12月24日這天踏出醫院，昨天他分享接受骨髓移植後第一個100天心情，他表示從來沒有這樣戰戰兢兢數著日子，也從未曾如此規律紀錄每天體溫、體重及皮膚、腸胃狀況。

在主治醫師田豐銘醫師小心翼翼的調整用藥，成功讓潘忠韋渡過了100天急性排斥期，「這100天過得很有感覺，最常出現的就是覺得幸福的同時又不敢太開心的矛盾，也是這個感覺讓我提醒自己要時刻保持警覺，接下來可能還有很多挑戰要克服，不容易也不能太鬆懈。」

儘管日子過得戰戰兢兢，但潘忠韋也從下廚中得到許多樂趣，「可能因為之前餓肚子的時間太長了，恢復正常飲食之後看到什麼都想吃，也因為大部分需要自己動手料理，所以從找食譜開始就充滿動力，能夠靠自己的力量完成一件事，心裡肚子裡都得到療癒跟成就感。」

潘忠韋說：「接下來這一年自主管理的生活，就當是廚藝小聯盟，我會從低階1A努力往上爬！」

(中時 )