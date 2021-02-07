農曆新年將至，不少人都想要發財求好運，但你知道錢包的顏色也有大學問嗎?命理師林海陽接受《中時新聞網》表示，錢包顏色會影響運勢， 她特別指出使用這些顏色的錢包恐怕會讓你破財，還教大家招財小撇步！

選錯顏色錢包破大洞!命理師曝這3色恐漏財

命理師提到2021辛丑年不能使用三種顏色的錢包，第一，紅色，因為辛丑的五行屬金土，紅色則屬火，火來生土，若再用紅色會使土過旺，無法達到平衡，另外，紅色雖然有招財意味，但紅色錢包看起來像紅包，就像是要常常包紅包給別人，無法守財。第二，白色，從民俗角度來看，白色錢包像包白包，較不吉利，且白色代表空空如也，會讓財庫空洞。最後一個顏色是綠色，辛丑年為文昌化忌，此時若使用綠色就有如小草在夾縫中求生存，不易生財。

命理師林海陽教大家招財小撇步！(攝影/陳威成)

至於要用什麼顏色才能招財迎好運呢？林海陽指出，藍色、金色、黑色，都能提升財運。藍色代表海闊天空，使得身心開闊自然能自帶好運，也會讓從事跨海性質工作的人事業更加興旺。金色是錢財的象徵，也代表豐收，能帶來源源不絕的收益。黑色則有守財聚財的效果，是月光族的最佳選擇。

最後命理師警告，如果錢包脫皮或破洞千萬不能繼續使用，因為錢包損壞就代表破財，所以會讓錢留不住，不過她提到舊錢包不用急著丟，可以在舊錢包內放入暫時用不到的外幣，或當作存錢包來使用，就會變成一個匯聚財運的聚寶盆，讓財運滾滾來！

(攝影/陳威成、剪輯/陳科廷)

(中時新聞網)