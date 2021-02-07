臉書「鳳山在地人大小事」3日凌晨出現一段女學生遭一群人包圍甩巴掌、淋飲料霸凌的影片。涉嫌第一個動手的19歲男學生不但被網友肉搜臉書帳號且灌爆，7日凌晨還被網友約出押走、打斷左手。警方目前已帶回9名涉案男子，正調查事件發生經過。
日前，少女疑似在借住女同學家中時、未經同意穿了女同學的衣服，彼此也有金錢糾紛，在鳳山被堵到，被帶到婦幼館施暴。疑似施暴男學生的臉書被網友灌爆，男學生還留言「事情經過是那名女生偷了我們東西，一年沒還，跟她好好說話時她還玩手機愛答不理。我提議說打妳好嗎？她也說好。接著我打她是因為幫女友出氣」，男學生還求網友不要牽連到他家人朋友。
男學生不堪網友洗版，最後索性關版。該事件也引發高雄市長陳其邁震怒，痛批「霸凌，絕不容忍！」還要教育局懲處相關失職人員。
警方也帶回相4男5女，依恐嚇、傷害、公然污辱3罪偵辦。
(中時 )
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