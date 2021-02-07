太空人當家游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)今年1月要求加薪到1250萬美金，不過與太空人談不攏，雙方原本要走向薪資仲裁，不過今日宣布順利解決，太空人給柯瑞亞1170萬美元(約3.2億台幣)年薪，以避免薪資仲裁。

柯瑞亞去年年薪為800萬美金，受疫情影響最後領到296萬美金，柯瑞亞在2019年僅出賽75場就有78安、21轟、59打點、打擊率2成79的成績，不過自從爆出太空人偷暗號醜聞後，柯瑞亞在去年長打表現大不如前，58場出賽僅5轟、25打點，但他的守備仍是全大聯盟最佳，去年在游擊防區僅有1次失誤，守備率高達9成95，拿到美聯游擊金手套。

原本柯瑞亞要求1250萬美金，不過太空人僅願意支付975萬美金，雖然在賽季表現不佳，不過柯瑞亞在去年季後賽13場出賽敲17安、6轟、17分打點，打擊率高達3成62，是太空人能打進美聯冠軍戰的重要功臣。

最後雙方談妥，柯瑞亞獲得1年1170萬美元合約，太空人總管克里克(James Click)說，「有時候進行仲裁是必要的，且有它的理由在。很高興我們順利解決了，現在要把目光放在拿到冠軍這件頭等大事。」

柯瑞亞也表示很開心解決，「我很高興可以避免薪資仲裁，這不是一個舒服的過程。」

(中時 )