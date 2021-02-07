高雄市議員黃捷罷免投票昨(6)日結果出爐，罷免案未能通過，黃捷也在蔡英文總統下令「民進黨全黨挺一人」情況下，順利度過難關。對此，東華大學教授施正鋒分析，萬一蔡總統跛腳，需要有嫡系人馬支援，黃捷是其中的代表人物，他並指出，黃捷罷免案的操作，也和壓制派黨內派系在地方上的氣焰有關，面對總統人馬，地方派系也不得不應付。

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《中天新聞》報導，施政鋒表示，黃捷算是林昶佐的人，而林昶佐裂解時代力量有功，他更指出小英的嫡系其實都是各派系的中生代或年輕的人，「萬一小英跛腳，她必須有嫡系的人，不管是在外面或準備要進來的，黃捷是這樣的代表人物」。

施政鋒認為，黃捷的罷免案某種程度也是要壓制當地新潮流的氣焰，「總統的人馬，大家眼紅沒錯，但大家也不得不應付」。不過，施政鋒也忍不住直言，其實票也沒開得很漂亮，這顯示大家只是一個口令一個動作，能應付就應付，不能讓黃捷衝太高，「衝太高，龍王廟就被沖破了」，但太低又會很難交代，所以這是一個高難度的動員。

此外，施政鋒今(7日)也在臉書上表示，「學者說，罷免妨礙言論自由，那是違背學術良心；專家說，罷免只適用於首長，那是井底之蛙；政客說，罷免剝奪小黨發言，那是黃鼠狼拜年；被消費還出來附和，那不是賣身、就是懦弱」。

學者說，罷免妨礙言論自由，那是違背學術良心。 專家說，罷免只適用於首長，那是井底之蛙。 政客說，罷免剝奪小黨發言，那是黃鼠狼拜年。 被消費還出來附和，那不是賣身、就是懦弱。 由施正鋒發佈於 2021年2月6日 星期六

(中時新聞網)