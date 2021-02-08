前知名團體「Energy」成員唐振剛，近期宣傳賀歲國片《角頭：浪流連》活動，與黃尚禾、鄭人碩等再度攜手「北館五虎」之兄弟情，唐振剛近期出席特映會，也以中分長髮新造型現身，輪流穿搭紐約設計師品牌rag&bone、J.LINDERBERG，與CK（CALVIN KLEIN）系列西裝，在一向童顏的外表下增添成熟男人味。
唐振剛表示，平時私下的穿著喜歡運動休閒風，或基本色系款式加點剪裁來穿搭，簡單有層次就好，reg&bone就蠻符合自己的喜好，舒適有型又不複雜，故選在主預告發佈會時穿，簡單俐落的休閒風格，配上亮眼的橘紅色外套，想讓角頭的霸氣裡，加上一點戀愛般的紅，也期望票房成績亮眼紅火。
而在首映會上選擇J.LINDERBERG，是因喜歡該牌的服裝，一般以為J.LINDERBERG都是戶外、運動風格為主，但它們的正裝或皮革系列，其實都非常令人驚豔，年輕又不失穩重挺拔，也帶著一點復古感，非常適合首映會時的氣勢與魅力。
隨著《角頭：浪流連》即起上映，唐振剛也宣布將不定期「突擊」戲院，與觀眾驚喜互動。
(中時 )
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