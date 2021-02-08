路透社最新民調顯示，被疫情打得鼻青臉腫的日本經濟，復甦動力在2020年第四季趨緩，這表示日本家庭與企業尚未甩開疫情的危害並回復往日榮景。
再加上，日本政府元月開始實施的緊急狀態，目前又多延長一個月，預計三月初才能解除。這個防疫措施也讓市場擔心，民間消費能力大幅縮手下，經濟將走下坡，日本社會也會進入通縮環境。
這份路透社民調，漸有改善的出口造就日本經濟在2020年第四季比第三季還要多成長2.3％。但是，跟第三季出現5.3％相比，第四季的2.3％就失色許多。
第一生命經濟研究所(Dai-ichi Life Research Institute)明確指出，消費這一塊，因經濟活動受限，服務支出數字將持續減少。2021第一季消費力應該還是一蹶不振。
根據日本央行元月份曾表示，疫情重擊日本2020財年經濟成長，預估可能會衰退5.6％。
15日上午，日本政府將公布上一季經濟成長數據。若按季增年率計算，2020年10月至12月的日本經濟成長經濟可能大增9.5％。不過，還是比不上2020年7月到9月暴增的22.9％。
(時報資訊)
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