王振諾（左）與路路號召民眾捐助弱勢家庭。（紅心字會提供）

王振諾號召民眾捐助弱勢家庭。（紅心字會提供）

王振諾8日出席紅心字會募集愛心年菜公益活動，號召民眾捐助愛心年菜，幫助弱勢家庭；年節將至，活動安排他與大胃王正妹賴珮菱（路路）一起製作愛的料理，以年糕搭配蛋液，取名「蛋裡」（台語發音「等你」），應景也將到來的西洋情人節。談起心儀對象，已三年沒談戀愛的王振諾，直言喜歡文青風的鄰家女孩，「也要能接受我在演藝圈工作的情況」。

今年的西洋情人節正逄過年期間，王振諾打算跟母親一起過，「會跟我媽媽說情人節快樂，還會準備巧克力送她」。目前單身路路則欣賞，有愛心、有上進心的男生，特別強調對方要能夠「自律」，當然經濟穩定也是很重要，有大胃王稱號的她笑說：「畢竟伙食費比較大一點！」今記者會現場，王振諾貼心準備情人節禮物給路路，是他親手做的草莓口味發糕花束，路路開直呼：「我已經10年沒有收過花了，覺得送花比較不實際，幸好他送的是能吃的發糕，我今晚就會吃掉。」

農曆過年將至，王振諾表示今年會高雄，最重要的事情是「我要被媽媽帶去廟裡安太歲、點光明燈」；他遵照家裡傳統，只要還沒有結婚，就不用包紅包給長輩，「所以我今年是可以領到2200元的紅包」。路路也要回嘉義過年，已準備16萬8000元的大紅包給爸媽當孝親費，路路說：「這是我第一次包這麼多錢，我真的存的很辛苦。」

王振諾號召民眾一起捐助「紅心字會」弱勢家庭，成為無辜貧童生命中的貴人。過年時，全家人能夠聚在一起享用熱騰騰的年夜飯，迎接新年的到來，但對弱勢家庭來說，是一個挑戰與難關，這些家庭的年夜飯菜，桌上放的是白飯配罐頭、麵條、水餃及火鍋料，搭配調理包或別人送的飯菜，很心疼他們的遭遇。

(中時 )