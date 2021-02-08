北京圓明園8日舉辦首屆圓明園文創發布會，展示近年來圓明園文創精品成果，目前，圓明園已設計文創產品1581款，並推出217款產品，涵蓋辦公用品、家居潮品、服飾穿搭等多個領域，其中12生肖馬首銅像相關文創商品更是受到許多消費者喜愛。

圓明園是集古代中國無數能工巧匠，歷時150餘年營造而成的，其中曾擁有難以數計的藝術珍品和數百組傑出的中式建築和園林景觀，深厚的文化底蘊和歷史淵源是圓明園文創產品開發的源泉。

圓明園文創產業起步於2016年，近年來，走出了一條從無到有的文創發展創新之路，目前，圓明園已設計相關文創產品1581款，並推出產品217款，包括圓明園四十景、大水法與石魚等主題系列，形成較為完整且豐富的產品結構，將歷史文化元素賦予新的活力，將文化真正融入百姓生活。

圓明園現有5間文創店，每間文創店各具特色，其中位於正覺寺的文創店於去年12月1日圓明園馬首銅像展開幕時同步開幕，馬首銅像相關文創商品收到消費者喜愛，在圓明園文創店的實體店面、網路商城都有不錯的銷量。

(中時 )