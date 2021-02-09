近期因GameStop炒股風潮而聲名大噪的社交媒體Reddit，8日（周一）宣布在新一輪募資籌得逾2.5億美元，帶動估值倍增至60億美元。Reddit在2019年2月的上一輪籌資，當時估值為30億美元。

Reddit在部落格上表示，「我們認為現在是為Reddit進行策略投資的正確時機，包括投入影片、廣告、消費者產品，並且擴展國際市場。」

Reddit目前在全球擁有逾5,000萬名單日活躍用戶，該公司指出上一季的廣告收入比前一年同期躍升9成。

(工商 )