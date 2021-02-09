在中國追查新冠病毒源頭的世界衛生組織（WHO）國際專家組9日下午在武漢舉行簡報會。聯合專家考察組中方組長梁萬年表示，沒有證據顯示在2019年12月前在武漢市就有疫情傳播。

澎湃新聞報導，梁萬年指出，蝙蝠、穿山甲身上發現的冠狀病毒被認為和新冠病毒關係密切，但目前為止這種關聯性，不足以認定所攜帶的病毒成為新冠病毒的直接祖先。

他又表示，2019年12月武漢市人群中發生一定規模感染，許多早期病例與華南海鮮市場有關，只能證明該市場是病毒傳播點之一，但武漢其他地域或有傳播情況，目前資料無法確定新冠病毒是如何傳入華南海鮮市場。

WHO專家組組長彼得表示，相關證據表明病毒可能來自自然宿主，但武漢並非是蝙蝠大量聚集地，因此在武漢的疫情最開始不太可能由蝙蝠傳給人，可能是由其他動物傳播。此外，武漢許多早期病例與華南海鮮市場有關，亦只能證明該市場是病毒傳播點之一。

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