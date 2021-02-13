家人愛刮！他花36000買整本刮刮樂！爸爸狂中笑嗨嗨！

過年期間不少人都會買刮刮樂來試手氣，知名Youtuber「鐵牛」為了讓平時就喜歡玩樂透彩券的媽媽開心，去年趁著年節尾聲，買了整本刮刮樂送給媽媽，而爸爸也一同加入幫忙刮的行列，沒想到從沒中過獎的爸爸竟一連刮中好幾張，全家人歡樂溫馨的互動讓網友看了心好暖。

影片一開頭便是一整本的「兩千萬超級紅包」開箱，而鐵牛也透露這本刮刮樂的獎項非常誘人，不但有機會刮中上千萬的金額，還可能會刮中一台休旅車。此外，鐵牛的老婆「婷婷」表示自己如果有中大獎的話，就會捐一半出去做公益。

Youtuber「鐵牛」買一本兩千萬大獎的刮刮樂讓家人刮到手軟

開始之前爸爸跟婷婷先是雙手合十許願，媽媽則是直接手刀開刮，笑翻網友。鐵牛表示刮刮樂雖然會刮到手很痠，但是刮中的當下好玩又興奮；隨著金額不斷增加爸爸激動的拍桌，笑著說：「又一千啦！第五個了」，鐵牛則回應：「爸爸那張是帝王欸！」、「這張很讚喔！」，影片中爸爸也透露一個中獎小撇步，朝著手上的硬幣吹一口氣，看看是否能將原本刮中的幸運轉移至別張，刮刮樂全數刮完後，鐵牛也替大家清理桌上的粉塵，十分貼心。

爸爸是最大得主笑得合不攏嘴

最終結算，刮刮樂的大贏家居然是從沒中過獎的鐵爸，總共刮中一萬五千元，相當幸運！鐵牛表示雖然沒有刮回本，但能讓爸媽開心、快樂是無價的，網友看完後，紛紛留言回應「牛爸頭上的紅帽加持，鴻運當頭」、「鐵牛爸媽好可愛」、「家人感情好好」。

(中時新聞網)