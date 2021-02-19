1名男友日前被女友要求準備1周年的燭光晚餐，不料他因為找不到浪漫的香氛蠟燭，竟使用寺廟裡常見的祭祀用蠟燭，木製的燭台上插著紅色大圓桶蠟燭，搭配上室內昏暗的光線，讓網友紛紛笑稱「女友是另個世界的人？」「是不是還缺了金童玉女當服務生」、「看來這男友回家要跪算盤了」。

男友準備燭光晚餐竟使用寺廟裡常見的祭祀用蠟燭，讓網友紛紛笑稱「女友是另個世界的人？」（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該男友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他的女友為了慶祝交往1周年，要求他準備浪漫的燭光晚餐，但是他卻找不到浪漫的細蠟燭，只能找到貌似神桌上的木製燭台，上頭還有超粗的圓筒蠟燭，搭配整桌的食物和昏暗的燈光，讓許多網友笑稱「把女友當成祖先？」「女友是另個世界的人？」

許多網友紛紛留言笑說，「恭喜恭喜，這是在一起的最後一天，解脫了」、「你忘了擺照片在中間」、「慘了準備跪算盤」、「晚一點真的可以幫你燒冥紙」、「明天你就會單身了」、「怎麼有點怕怕的」、「是在辦農曆七月的約會嗎」、「我突然想起祭拜祖先的模樣」、「再擺個金童玉女就完美了」。

一般來說，蠟燭可以分為2大類，一種是盛裝在容器中的容器蠟燭，另一種則是不需要容器盛裝，可以直接站立的柱狀蠟燭；容器蠟燭就是將熔化後的蠟，到入容器中，燃燒時蠟不會滴出來，因此相對安全，是大多數燭光晚餐的選擇；此外還有祈願蠟燭、錐狀蠟蠋、漂浮蠟燭、茶蠟蠟燭等種類。

(中時新聞網)