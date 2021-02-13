新冠肺炎疫情延燒，加拿大政府12日宣布，22日日起將實施新入境管制措施，旅客抵達後須入境普篩，在旅館待上最多3天等待結果，費用得自付，比先前宣布的至多收取加幣2000元更花錢。華航2月14日CI-032桃園至溫哥華航班無須受此規範，目前仍可接受訂位，規劃前往加拿大的民眾可多加利用。

為強化防治加拿大疫情擴散，加拿大總理杜魯道先前於5日宣布往來加拿大國際航班限縮於多倫多、蒙特婁、溫哥華以及卡加立機場營運亦預告近期將實施新一波更嚴格的入境管制措施，除須提供核酸檢測陰性報告外，入境加拿大後還得在機場再次進行核酸檢測，並於政府指定旅館等候檢驗報告至多3天，檢疫期滿後須再採，相關費用將由加拿大官方向旅客收取至多加幣2000元，由於受限於加拿大各機場設備、新制度內機場動線變更等因素，至今遲未實施。

12日加拿大政府進一步宣布，新入境管制措施些微修正實施內容，將於加拿大東岸時間2月22日0時起(西岸時間為2月21日晚間9時)正式生效，以班機抵達加拿大當地時間為正式實施之基準。根據最新公告，所有入境加拿大旅客抵達後，均須於第一個抵達機場進行合核酸檢測，並且住宿至多3晚旅館等候報告結果，該費用由旅客自付。

加拿大官方預計將於2月18日公告檢疫合約旅館，建議旅客於抵達前先行完成旅館訂定。未來加拿大政府ArriveCAN APP將結合旅館訂定程序，旅客完成資料填寫、登記暨繳費後，方可入境加拿大。

新措施實施後，每位旅客前往加拿大的費用恐將更高，而在新制實施前，華航2月14日(日)CI-032桃園至溫哥華航班無須受此規範，目前仍可接受訂位(華航春節期間訂位專線02-4129000)，旅客如須於近期前往加拿大，不仿多加利用。

目前正值農曆新年期間，因前往加拿大按原規定即須提供核酸檢測陰性報告，旅客如須於農曆新年期間在台採檢，建議可先透過衛生福利部疾病管制署網站查詢過年期間仍接受檢測並可快速取件的醫療機構。

(中時 )