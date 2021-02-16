【愛傳媒陳耀昌專欄】看了電影《讀報人》，感想有三個英文字：Survive, Identify, Trust.

今天是之一：只談「Survive」

survive 這個英文字，是我們醫界中人一天到晚在使用的字。一般翻譯成「存活」。「五年存活率」。但不管用那個中文詞，倖存、存活、活下來，都沒有這個英文詞“survive”的意象那麼強烈。

這部電影，當然不是談醫學或談癌症。而是談在惡劣的時代，惡劣的生存環境下，人要活下來，是要多麼僥倖。

本片中的小女孩Johanna在完全不懂事時，德裔父母妹妹被德州某原住民族群所殺，她成為孤兒，但倖而被殺害她全家的原住民所收養，這是她第一次survive。

七年後，收養她的原住民家庭被白人屠殺，於是她第二度變成孤兒。幸而遇到好心的Captain Kidd於是她又幸運地survive下來。

但是，在亂世，要存活，要survive，豈是如此容易。故事的背景是1870年，南北戰爭已結束五年，但德州尚未自戰後的滿目瘡夷恢復。

Captain Kidd為了要參加戰爭，離家五年，把妻子丟在San Antonio的家裡。等戰爭結束，他回到家中，他太太已經因霍亂過世，無法survive以待丈夫回來共享天倫之樂。

而Captain Kidd在戰爭中為了自己的survive，不免要殺死一些人。他以此自責，認為妻子的死是因為「上帝給他的懲罰」。

這使我想明末清初。明末人口約有一億五千萬。歷經飢荒及戰亂，到了康熙三藩之亂後只剩二千萬出頭。

那是一個悲慘的時代，人們不但survive不易。即使幸而活下來的人也都不快樂。連當皇帝都不快樂。

戰敗的崇禎不快樂，永曆更可憐。李自成不快樂，張獻忠不快樂。後來他們都無法survive。戰死的努爾哈赤，戰勝的皇太極，多爾袞，都不快樂。

順治如果快樂，就不會有出家的傳言。投降的鄭芝龍不快樂。「移孝作忠」的鄭成功更不快樂。為了survive，他們都不快樂。

那個時代的我們的祖先，為了求生存，相信也都不快樂。他們選擇了渡海來台灣，為的只有一個字：Survive！

作者為臺灣醫學血液疾病及骨髓移植教授、台灣史小說家，獲得多項文學獎

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(中時新聞網)