東港砸車怪客遭逮辯稱「被魂魄牽去的」。（照片來源：臉書社團《爆料公社》）

東港砸車嫌犯被抓到！（取自youtube，影片若遭移除請見諒）

吃飽太閒！屏東東港鎮街頭15日傍晚出現砸車怪客，路邊10幾台轎車玻璃被砸，其中大部分是雙B高檔名車，網友提供監視器畫面讓民眾指認，警方也迅速抓到砸車嫌犯，該嫌犯辯稱是「被魂魄拉去的」，有被害車主氣不過，當場對怪客開扁。

有網友在臉書社團《爆料公社》發文：「真的初四了！這傢伙已經在屏東東港砸一堆車，大部分是雙B，已報警。媽的！大過年搞這種出頭」，並分享多張雙B等高檔轎車被砸照片，只見玻璃上一個個大洞，慘不忍睹。

警方接獲報案，並根據網友提供的監視器畫面，迅速逮到這名怪客。據了解，這名砸車怪客辯稱自己是「被魂魄拉去的」，而作案的機車是偷來的，警方還在車廂搜出犯案的工具。

警方逮人時，不少車主圍在一旁，有人氣不過，忍不住對砸車怪客開扁，遭警察立刻制止，並要求圍觀者離開。不過網友卻覺得：「警察應該要先離開10分鐘的...」、「看這種也沒錢賠，直接打一打還痛快一點！」、「要離開幹嘛？扁給他乖啊，不然去派出所也坐爽爽的，然後受害車主也拿不到賠償！」。

大過年愛車被砸成這樣，難怪車主氣憤。(民眾提供)

(中時新聞網)