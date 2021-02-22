國道1號連環追撞，大貨車撞翻轎車後再追撞前車。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號連環追撞，大貨車撞翻轎車後再追撞前車。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號南下197.4公里處上午7點55分，發生4車連環追撞車禍，轎車被正要變換車道的大貨車追撞，衝上護欄，造成180度大翻覆，駕駛受傷送醫急救，大貨車繼續追撞前車，前車再推撞前車，形成4車連環追撞，現場一片狼藉，車流一度回堵2公里。

開學日第一天，又逢上班巔峰時段，國道彰化交流道系統又發生追撞車禍，國道交通警察第三隊調查，40歲陳姓男子駕駛營業大貨車，於外側車道變換車道至輔助車道時，追撞52歲林男駕駛的自小客車，小客車撞擊外側護欄後，翻車停在外側路肩。

大貨車撞到轎車後煞不住，再繼續往前追撞34歲謝駕駛的轎車，謝男轎車受度衝擊，往前推撞37歲施男駕駛的轎車，為了排除狀況，拖吊車上國道，封閉外側車道，造成大回堵，車速下降一度紅爆，現場於09時09分排除。

這起事故造成翻覆轎車的林姓駕駛，胸部挫傷、雙手、雙膝擦傷，調查4位駕駛都沒酒駕，肇事原因和責任歸屬還待進一步釐清。

(中時 )