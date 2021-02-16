部立桃園醫院回溯採檢最後兩人的血清採檢結果預計今天出爐，今天是否能繼續加零，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16日）下午2時召開記者會說明。

截至昨天，我國已連續三天沒有新增境外移入個案與本土案例，目前累計其中937例確診，分別為821例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡。

而桃醫上個月爆發新冠肺炎群聚感染，回溯採檢僅剩兩人檢驗中，結果預計今天出爐，而陳時中昨也在記者會上宣布，桃醫預計將在2月19日恢復營運。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)