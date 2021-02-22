昨日本土、境外皆無新增確診病例，今是否能再次「嘉玲」，外界十分關注，不過，指揮中心仍於今日下午2點召開記者會，由指揮官陳時中說明疫情相關事宜。

陳時中於昨日記者會上表示，我國購買新冠肺炎疫苗量大約落在4500萬劑，目前已取得COVAX平台的476萬劑，第一波將有20萬劑疫苗抵台，預計將於記者會上說明疫苗相關細節。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心再次提醒，民眾應持續做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實居家檢疫，如出現疑似症狀，請務必聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)