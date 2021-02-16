澳洲網球公開賽男單衛冕者、世界球王喬柯維奇（ Novak Djokovic）今天在2021澳網男單8強戰和第6種子小祖維瑞夫大戰超過3個半小時，在落後一盤的情況下連贏三盤，6比7（6比8）、6比2、6比4、7比6（8比6）生涯第9度晉級澳網男單4強。

過去多次在比賽中發怒的喬柯維奇，今天比賽第三盤在丟掉局數，陷入1比4落後，他對自己的表現相當氣餒而重重摔拍，球拍碎片散落滿地、場地還留下砸拍過的痕跡，但他釋放情緒後連搶5局，反而收下該盤，第四盤經過搶七局在第2個賽末點以本戰第23記愛司球結束一切。

喬柯維奇下一輪將迎戰世界排名第114、從會外賽打進來的俄羅斯選手克拉特塞夫（Aslan Karatsev），克拉特塞夫在8強賽擊敗保加利亞選手狄米卓夫（Grigor Dimitrov），成為職業網球年代以來，第一位首度參加四大賽會內賽就打進4強的男選手，而喬帥生涯之前8次打進到澳網最後4強，最後都帶走冠軍。

喬柯維奇比賽中再度氣到摔拍。（美聯社）

喬柯維奇更換壞掉的球拍。（美聯社）

(中時 )