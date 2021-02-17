新平派出所員警到場將陳男帶返派出所安置，並透過警用人臉辨識系統確認身分，通知陳男之父親前來帶回。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

日前台中太平區1位23歲的陳姓男子迷途在中山路四段附近，附近住戶發現後上前詢問男子，男子不願回答僅一直站立著，住戶見狀報警處理，新平派出所員警到場後，發現男子疑有精神方面的狀況，對於警方詢問也是均無回應，這時巡佐王振偉耐心運用技巧男子逐步打開心房，順利將其帶返派出所安置，並提供餐點及飲料供其果腹，最後透過警用人臉辨識系統確認身分，通知陳男之父親前來帶回。

太平警分局新平出所巡佐王振偉、警員賴俊杰16日下午4點多執行巡邏暨機動派出所勤務，接獲民眾報案，稱「有一年約20多歲的男子在住家外車道進出口處徘徊相當可疑，請求警方協助。」

王、賴2人到場後，經初步對談發現男子疑似有精神方面的疾病，男子對警方詢問均無回應，讓警方及報案民眾頓時也摸不著頭緒，這時機靈的王姓巡佐耐心運用技巧逐步化解放鬆男子的緊繃狀態，順利將其帶返派出所安置，並提供麵包、水果及飲料供其果腹，最後警方透過警用人臉辨識系統比對10多筆資料，終於查出男子身分及家屬聯繫方式，順利通知家屬前來帶回。

陳姓男子父親到場表示，其子患有輕微思覺失調症，平時鮮少人相處溝通，多一人獨處，過年期間親友相聚且送往迎來，恐造成壓力遂一人外出迷途，實在感謝警方熱心協助及安撫，避免釀成憾事。

(中時 )