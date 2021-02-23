金門金沙鎮1輛資源回收車半夜傳出「哭聲」，嚇壞附近的住戶。（民眾提供）

播音系統已連夜更換受潮的零組件，修復後就不會再有怪聲。（民眾提供）

金門金沙鎮1輛資源回收車半夜傳出「哭聲」，還引來犬群吹狗螺，讓人聽了起雞皮疙瘩，連警方都接獲民眾報案。清潔隊主管今早出面澄清，原來是車內播音系統受潮故障，才傳出陣陣怪聲，已連夜完成修復，對造成民眾恐慌深感抱歉。

昨天深夜11時以後，金沙鎮清潔隊的資源回收場不斷傳出「哭聲」，聽來十分淒厲哀怨，附近不少從睡夢中驚醒的民眾，起初以為自己幻聽，還問家人是否也有聽到？熱心的民眾擔心發生意外，還趕緊向警方報案請求處理。

金沙清潔隊班長李招財今早出面澄清，原來是其中1輛資源回收車，因為金門連日來露水很重，導致車內播音系統的線路受潮，出現間歇性短路現象，才會斷斷續續傳出怪聲，附近的狗群比較敏感，跟著一起哄叫，讓情形更加複雜和嚇人。

金沙清潔隊說明，今天早上接獲警方通報後，已連夜更換零組件，播音系統修復後，就不會再有怪聲，對造成鄉親困擾深感抱歉，未來也會加強車組的妥善率，提供鄉親更優質的服務。

(中時 )