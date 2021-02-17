台南市安平區永華路二段停車場現場一攤血跡。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南安平16日晚間發生的街頭殺人案，警方漏夜偵辦後，除拘提車主20歲的劉姓男子到案外，還在醫院戒護受傷自行就醫同為38歲的余姓、蘇姓男子，正追緝在逃的曾姓、林姓男子到案。由於外傳從事流當車買賣事業的死者王姓男子，當時曾在現場附近的汽車賓館參加毒趴，被警方查獲趁隙脫逃，與王素有嫌隙的曾男等人到場嘲笑，但雙方一言不合持刀互砍，進而駕車追殺致死；不過，警方僅證實，的確查獲摩鐵毒趴，並逮獲1男1女，至於否與殺人案有關，仍待嫌犯全數落網後，進一步比對證詞釐清犯案動機。

台南地檢署檢察官董詠勝17日上午進行相驗時，初步檢視死者身上有6處刀傷，分布在手、胸及背部，確切死因將擇日率同法醫解剖鑑定，死者家屬相驗後對於死因並未表示意見。

外傳，王男與曾男素有嫌隙，昨天下午曾男等人輾轉得知，以為王男參加摩鐵毒趴被警方逮捕，率領林姓小弟等人，分搭2輛車前往汽車賓館附近堵人，原本打算到場嘲笑，但卻發現王男從汽車賓館脫逃，余、蘇在育平路網球場旁停車場攔下王時，雙方持刀互砍，3人均受傷。

當時，王男不敵負傷，正好有2名外地大學生共騎1輛租來的機車路過，他隨即跳上對方的機車，以3貼方式逃命。不料，曾男等人見狀也駕車追趕，一直追了500公尺左右，才將王男所騎的機車，逼進永華路二段富霖餐廳的停車場內，並駕車連續衝撞王男機車，致機車嚴重扭曲變形，汽車保險桿掉落，王男也倒在現場才作罷。幸好，在追逐過程中，2名大學生先後趁隙跳車逃逸，幸免於難。

此時，余、蘇等人持刀下車繼續砍殺王男，致對方血流如注、一動也不動後，才迅速駕車逃逸。警方據報將王男送成大醫院急救，但仍告不治。由於逃命過程中，王男曾緊急撥打電話給妻子，但並未接通，警方根據電話號碼與王妻聯絡後，確認死者的身分。

不過，警方僅證實，昨天的確曾經接獲通報，指轄內某汽車賓館有人開毒趴。當員警前往該汽車賓館清查時，在一間房間內查到施用過後的毒品，並逮捕1男1女，但王男並不在場。

警方根據曾男等人駕駛的汽車號碼追查，先拘提車主劉姓男子到案，但對方否認在場，仍在進一步清查中；接著，又得知余、蘇2人受傷自行前往郭綜合醫院就醫，立即派員前往戒護；之後，再查出曾男、林男涉嫌在逃，正全力追緝中。

王妻在友人陪同下前往台南市立殯儀館配合檢警相驗時，神情哀戚地表示，先生在台南經營流當車買賣，原與他人合股，後來已拆夥自己經營，昨天上午10點即外出工作，並不清楚對方的行蹤，被害原因請司法調查釐清。

(中時 )