刪Q總部罷免台灣基進黨陳柏惟行動，新春開工第一天，17日提案領銜人楊文元到霧峰福新宮，向玄天上帝祈求罷免行動第二、三階段能順利進行，還給台中第二選區民眾會做事的民代，強調罷免陳無關藍綠、無關統獨，只因他是萊豬立委、且所言所行就是個雙標。

刪Q總部發言人楊文元17日下午在中市議員羅廷瑋、及熱血的大里區里長鄭伯其陪同下，前往霧峰福新宮新春祈福向玄天上帝祈福拜年，鄭伯其指出，前因是陳柏惟在年前也曾到福新宮參拜，並在未與廟方知會下，趁著拍合照時，發表言論，造成廟方困擾，今應邀來幫廟方做個平衡。

楊文元表示，依循傳統開春到各處走春拜年，除向玄天上帝祈求台中越來越好，空氣越來越乾淨外，最重要時祈求接下來的罷免行動，二階、三階能順利進行，期許還給台中第二選區民眾，有一個願意做事的民代。

楊文元強調，罷免陳柏惟無關藍綠、無關統獨，只因他贊成萊豬進口，又做得不好，之前去大陸賺紅錢、後又打著台獨旗幟賺選舉，所言所行就是個「雙標咖」，人在做天在看，講著欺騙人民的話術，神明是不會保佑的。

福新宮主委曾申伙表示，宮廟立場歡迎各界來福新宮參拜，無色彩偏向，當時陳柏惟發表的談話，廟方事先並不知情，身為主委當然歡迎政治人物來這發紅包、參香，希望各界不要將廟方貼上藍的、綠的、紅的，或統獨的標籤。

(中時 )