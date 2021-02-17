基隆市姜子寮山首件集村農舍開發案預計明年完工，地方憂心生態遭破壞。（基隆市議員王醒之提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市姜子寮山首件集村農舍開發案，重新定名為「綠莊」，預計明年完工，市議員王醒之質疑，整件事情合法卻不合理，憂心造成生態衝擊。對此，學人資產管理委員會表示，去年市府前來勘查，環境、水土評估等，皆通過審查。

30多年前，中研院與台師政大等約580名學者籌組「學人社區」，購買新北、基隆70多公頃山坡地，擬開發理想新社區住宅，但卻受水旱災及林肯大郡倒塌影響中止，當時汐止部分的土地資產已分期歸還各原始購地會員，僅保留七堵姜子寮山坡農林地，約20多公頃，由其他人以「集村」方式，於2017年9月申建20棟農舍，學人資產管理委員會表示，其性質純屬自力自建造屋，非對外營利出售的建案，經歷10年依法核准，前年開工、預計明年完工。

但市議員王醒之認為，這項建案或許沒有法律問題，卻有政治道德與土地倫理問題，他說，當年農發條例修法對於集村農舍的設計固然有避免優良農地零碎化的良善用意，但卻開了某些後門，讓山坡農地被當成別墅建地使用，反而對生態造成更大的衝擊。

對此，學人資產管理委員會說，去年3月基隆市議會考察後，已與市府都發處、產發處協商，強固施作安全及多次變更水土保持外，更完成臨接泰安產業道路的圍牆基地退縮及拓寬規畫等，此外，集村以外的農業用地，其中3.65公頃已尋求與中央研究院合作設置工作站，並準備培植中草藥何首烏及咖啡等，也願提供專業登山導覽活動，並無償給鄉親種植、養殖的用地機會。

(中時 )