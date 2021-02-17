國民黨立委蒋萬安日前和黨內同志尬籃球，其後合照被po上網，眼尖的網友看出他腳上穿了一雙名牌運動鞋，依目前的市場行情估價，少說也有萬把元，因此被暗酸他的經濟實力相當不錯。對此，政治評論員黃光芹為他抱不平，說他是「鞋王」太沈重，實在不該成為K蔣的題材。

有媒體報導，這雙鞋是2020年的年度鞋王「Nike x Sacai VaporWaffle」，定價在5800元，但在各大網拍平台，售價被炒到1萬7000元至3萬1000元間，為原價的3至5倍以上。因此媒體引「網友」在文下感嘆道：「荷包有實力也是實力的一種！」

黃光芹今在臉書發文提到，以蒋萬安的職業、經濟水平和運動愛好來說，你只能說他買了一雙還不錯的鞋，若拿來大作文章，如有某位立委在不知情被動受訪的情形下，如實表述自己對鞋不講究，常年一雙平價鞋一鞋到底，卻被媒體故意作文章;或有人拿蔣經國的節儉與他相比，則未免太過、不符合現今物價水準，也太過矯情和政治化了。

黃光芹認為，蔣萬安不管是立委、未來市長，或還是律師，買一雙1、2萬的好鞋穿個幾年，只要不濫用職權、不濫花公帑、不濫審預算，有什麼好被罵的？

(中時新聞網)