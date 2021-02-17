大陸男星黃曉明和Angelababy（楊穎）結婚5年，育有一子小海綿，近年卻因為夫妻鮮少合體，導致婚變傳不停，16日陸網又瘋傳黃曉明上夜店的照片，引發不少討論，對此，黃曉明工作室終於發聲，

日前有八卦微博爆料黃曉明疑似過年期間出現夜店，身邊還有多名美女相陪，讓黃曉明的微博瞬間淪陷，許多網友紛紛留言開酸，而黃曉明工作室稍早即發出聲明，表示網傳「黃曉明夜店過年」、「黃曉明找美女陪酒」等均為不實消息，並澄清黃曉明2月4日起已經進劇組，人在重慶拍新電影《最後的真相》，只有除夕那天回老家青島看家人，初一即立刻回劇組開工。

黃曉明工作室聲明。（圖／翻攝自微博）

黃曉明除夕回老家陪媽媽、姥姥過春節，初一即回重慶拍戲。（圖／翻攝自微博）

另外，工作室也澄清文中提到的「夜店」多年前已經做出闢謠，所去之地並不是夜店，只是正常朋友普通聚會，未料又突然被惡意解讀傳播，要求相關網路用戶、媒體立即刪除並停止散播不實訊息，最後表示：「網路時代，請大家善用自己手中的『武器』，祝大家新年快樂！」

事實上，黃曉明除夕時就曾在微博曬出和媽媽、姥姥的合照，透露今年在家陪她們過年，但也因為沒見到Angelababy和小海綿的身影，夫妻倆似乎各過各的年，加上Baby在西洋情人節時發文：「聽說今天是西方人的節日，還好我是南方人，祝大家初三快樂」，被外界解讀為疑似在暗示自己已經離婚、恢復單身，意外又引來婚姻觸礁揣測。

(中時新聞網)