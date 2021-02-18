專業TPU機能布暨成品廠八貫(1342)1月營收雙增，八貫預計隨著醫療及戶外訂單需求持續暢旺，加上去年底因缺櫃的出貨遞延，預估首季營運將成長，第二季業也將持續向上。

八貫1月合併營收1.57億元，較去年同期成長15.37%，也較去年12月成長6.8%。

八貫表示，1月營收成長主係因戶外需求暢旺，公司合作之國際品牌大廠拉貨力道強勁，僅戶外類別出貨金額即超過一億元，預計隨著醫療及戶外訂單需求持續暢旺，加上去年底因缺櫃遞延的產品陸續出貨，預估今年不但首季營運將成長，第二季業績也可望持續向上。

八貫進一步指出，機能性布料和成品組件兩大事業群自去年底起品牌客戶持續下單，目前整體產能利用率及稼動率居高不下，預計持續至四月底的產能皆近滿載，加上六月底有品牌客戶季節性需求接棒，樂觀期待上半年的業績應可順利超越去年同期數字。

隨著新冠肺炎疫苗開打，有利加強經濟復甦力道，八貫主攻TPU高階利基型產品，尤其在醫療、戶外及救生三大領域，受惠終端市場需求增溫，訂單能見度明朗，目前機能性布料產線趨近滿載，訂單生產排程已至第二季，去年底已啟動產線三班制機台不停機生產至清明連假前，以目前在手訂單來看，全年營運成長動能依然強勁。

展望今年，八貫布局新廠之效益將可逐步產生貢獻，元月底新廠已取得宜蘭縣政府核發之使用執照，成品組件新產線預計第二季進入試機量產，產能有望於下半年逐步挹注，將可再度推升營運規模。

(時報資訊)