近日傳出有藝人在表演場合疑遭性騷擾，數位女力聯盟近日發起「寫下妳／你的痛」企劃活動，邀請曾遭受性暴力經歷者，抒發情緒寫下心情，近日已收到許多留言投書，寫出受過傷的人不敢輕易傾訴或對外求助的無奈，在勇敢寫下不幸遭遇的同時，也不忘用文字言語相互扶持鼓勵有同樣經歷的人知道「這不是妳的錯，妳並不孤單」，一同走出陰霾，蛻變重生。

如有被害人寫下在公司遭到同仁偷拍照片，拿去散發黑函，但是公司竟然包庇加害人，要求她自證清白，同事也怕得罪管理階層和她切割，雖然她堅持要走法律途徑，捍衛自己權利，但是在公司不斷被遺棄、孤立的感覺，讓她撐得好辛苦，抒發自己的經歷，她仍不忘鼓勵其他同樣遭受不幸的人，「復原的路上很辛苦，但是，請相信自己一定可以熬過去。」

也有網路實況主分享在網路聊天室遭到很不堪的言語性暴力的遭遇，但是求助她人卻得到「當作沒看到」的建議，希望努力讓這個世界把目光放在加害者的身上，努力讓那些漠視而默許事件一再發生的人，少一個是一個。

數位女力聯盟祕書長張凱強表示，「寫下妳／你的痛」是很單純地希望讓受過傷的夥伴有個匿名且安心的地方可以盡情書寫抒發情緒，提供被害人透過書寫過程，抒發曾遭受（數位）性暴力經歷，藉由文字的陳述，找回自我修復的力量。

數位女力聯盟提及，很多受害者之所以勇敢地說出際遇，是希望能夠一起改變世界。這也是舉辦這次活動，企盼有更多受過傷的朋友參與的原因，希望透過完全匿名且安心的環境，寫下自己的痛，希望藉此讓她們知道「這不是妳的錯，妳並不孤單」。

(中時 )