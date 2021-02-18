45歲金曲歌王翁立友在農曆年前遭雞排妹（鄭家純）指控，在尾牙活動上遭性騷，翁立友也在月初開記者會，他聲淚俱下駁斥性騷，並喊話雞排妹請她主動提告，雙方各說各話，宛如羅生門，而過了一個農曆春節，豪記唱片2大唱將謝金晶、向蕙玲在初五開工，陣容不見唱將翁立友，對此，豪記唱片今（18日）則向媒體透露翁立友的心情，並曝光他新專輯的動向。

豪記唱片2大唱將謝金晶、向蕙玲在初五開工，現身台中為營建大廠春酒演出，陣容不見唱將翁立友，由於翁立友在年前才遭雞排妹指控在尾牙場上對她性騷擾，對此，根據《TVBS新聞網》報導，豪記唱片被媒體問到翁立友的心情，則透露：「沒事的」。

初五開工大吉🎉🎉 今天跟向女神一起開工💖 向蕙玲Mika Xiang #謝謝中港砂石蔡董事長 #星兒亮晶晶 https://youtu.be/OtS3vCzHctk 追蹤金晶IG👉https://www.instagram.com/tinghsieh 由謝金晶Twinkling Ting 發佈於 2021年2月16日 星期二

至於翁立友原訂要在年後推出的新專輯，豪記唱片則表示，預計開春就會發行，最快在這個月或是下個月。其實翁立友除了開記者會駁斥性騷外，他在月初也在臉書發布親筆簽名的聲明和親口語音，翁立友強調：「潔身自愛是我的信念」、保護女性是大家的責任，力挺雞排妹提出告訴「是非黑白，應該是要由司法來做公平正義的主持」。

面對翁立友發聲明、開記者會，雞排妹事後則發出5點聲明，表示翁立友自稱是被害者，造成真正的受害者二度傷害，雞排妹更強調她要的只是一個道歉，而不是浪費更多社會資源。

(中時新聞網)