不是每段感情都能開花結果，遇到難解的挫折，最後也只能忍痛分手，不過《搜狐網》命理專欄就點名3星座男女面對分手，會瀟灑轉身，態度堅決，不糾纏更不會裝可憐，想要再重歸舊好，簡直天方夜譚。

水瓶座：

水瓶座愛上一個人時，會將全部的精神投入在感情中，但是一旦分手，就絕對不會留戀，跟對方老死不相往來。水瓶座在感情中很是霸道，愛面子的他們，無論是誰提出分手，從來沒想過復合，因為他們不容許感情中有汙點，愛就是愛，不愛就是不愛，沒有所謂的破鏡重圓，過去的傷害也不可能就此抹平。

水瓶座表面看似溫和，但其實也有冷酷決絕的一面，面對情感上的辜負和背叛，他們絕對無法原諒，因此如果辜負了水瓶座，就要做好失去的準備，一旦訣別就是永遠。

獅子座：

獅子座的人個性豪爽，做事果決，愛一個人時，會費盡心思討好對方，即便付出一切也在所不惜，但一旦被背叛，驕傲自負的他們絕對難以原諒，分手分得相當乾脆，因為他們認為，不愛就是不愛了，感情不存在討價還價的空間，也沒有任何商量的餘地。

天蠍座：

天蠍座的人生性灑脫，無論愛情或是事業都是如此，一旦分手，就會跟前任老死不相往來，也別指望天蠍座的人在分手後會主動提出復合。分手對他們而言，意味著再無往來，愛恨分明的天蠍座，在愛的時候愛的徹底，不愛了也會特別無情，感情中容不得背叛，因此一旦被傷害，再多的愛也會轉成莫大的恨意，直接將對方當作陌生人，強迫自己無視對方。

(中時新聞網)