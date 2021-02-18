新冠疫苗已在全世界施打，各國無不多元取得疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾多次公開表示，不會購買大陸疫苗。不過昨天他首度鬆口表示，如果很多人願意打就會修法；疫苗若特別好，大家可以信任，「沒有必要一定要排除不可」。Yahoo針對「如果政府同意進口大陸疫苗，你願意施打嗎？」進行網路民調，截至晚上11點，有57.9%的網友表示不願意施打大陸疫苗，有38.8%的網友則表示願意施打。

陳時中強調，大陸疫苗因為技術性的資料缺乏，加上不知道喜歡打大陸疫苗的人有多少，不能排除任何可能性。疫苗萬一有特別好、特別神奇的狀況，大家又可以信任，沒有必要一定要排除不可，只是目前沒有這樣的打算。

根據Yahoo網路民調，截至晚上11點，共有11800人參與投票。該民調問到「針對陳時中表示，疫苗只要安全有效，可以買、可以打，很多人願意打、想要打，就可以提出相關修法。如果政府同意進口大陸疫苗，你願意施打嗎？」有25.5%的人表示非常願意、13.3%還算願意、9.0%不太願意、48.9%非常不願意、3.3%表示不知道／沒意見。

該民調也問到疫苗引進一定會經過衛福部同意，請問你去施打疫苗會在乎疫苗生產國嗎？43.2%的人表示非常在乎、23.0%還算在乎、15.4%則表示不太在乎、15.7%非常不在乎、2.7%表示不知道／沒意見。

另外，該民調問「針對如果疫苗來台，你會盡快去施打嗎？」有16.7%表示一定會、32.0%應該會、28.6%表示應該不會、18.2%一定不會、4.5%則表示不知道／沒意見。

(中時新聞網)