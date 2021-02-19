受到獲利回吐賣壓重擊，19日日股大跌，早盤一度失守睽違三十年來首見的三萬大關。不過，賣壓午盤逐漸趨緩，日經也勉強守住三萬大關，最後收30,017.92點，下跌218.17點，跌幅0.72%。東證股價指數收1,928.95點，下跌12.96點，跌幅0.67%。

日股雖然下跌，但周線累積漲幅為1.69%，周線也連三紅。

大和證券（Daiwa Securities）表示，之前漲太猛，現在盤勢正在修正，不過，日經指數走跌與全球股市疲軟的步調是一致的。

日經指數中，權重最大的迅銷 (Fast Retailing)跌2.4％，也吃掉本周近10％部分漲幅。

不過由於迅銷與軟銀集團(SoftBank Group)等重量級成分個股強勢上漲，日經指數漲幅遠超過東證股價指數，更使得日經225與東證股價比率(NT Ratio)，曾創新紀錄15.6。

岡山證券（Okasan Securities）指出，迅銷獲利相當強，但已反應在股價上了。

線上券商Monex雖大跌10.4%，但從二月以來股價已漲了一倍左右。

自從日本政府宣布開打疫苗後，帶動旅遊相關股前幾天上漲，不過也表現疲弱。

全日空控股(ANA Holdings)跌3.9％，日本航空(Japan Airlines)跌3.7％，東海旅客鐵道(Central Japan Railway)也跌3.7％。

同時，部分景氣循環股也走跌，證券類股跌2％，汽車製造業者也跌1.3％。

不過，一些科技族群卻逆勢走高，電容器製造商太陽誘電（Taiyo Yuden）漲3.4％。

豐田汽車關係企業Toyota Boshoku漲1.7％，這家汽車零組件業者表示，豐田汽車已經出售公司部分持股，除希望增加在外流通股份外，也希望2022年董事會重新改選時，能晉身至東京證交所內主流市場交易。

(時報資訊)