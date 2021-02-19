果然天下沒有白吃的午餐！一名網友分享，身邊有位朋友去年新婚，老婆懷孕準備喜迎孩子的出生。而這次過年朋友陪老婆回娘家，岳父母大方表示願意幫忙分擔房子2成的頭期款，兩人毫不猶豫的看房準備簽約，不過事後才得知岳父母開出1條件，是房子要買在老婆名下，讓他瞬間從天堂被打回人間，打算乾脆先不買房，沒想到卻被老婆罵到臭頭。

原PO昨(18日)在PTT上發文分享，身邊有位朋友去年剛新婚，小孩最近也快出生了，岳父母因此催促兩人趕緊買房，更大方表示願意幫忙出2成的頭期款，一家人也開心的去看房準備簽約，但事後才得知岳父母要求，房子要登記在老婆名下，「因為頭期款是岳父母出的」，這條件讓他卻步，認為不如自己打拼存足頭期款，不必靠岳父母。

原PO接著透露，朋友向他大吐苦水，說老婆根本沒有工作，以前也只是幫忙家裡做生意，「月薪2萬多當零用錢的那種，又住在家裡，可以說是沒有什麼工作技能」，加上岳父母疼愛女兒，希望她產後在家專心帶小孩就好，等於家中經濟來源全落在男方身上。

而房貸一共有30年，雖然男方的新資勉強能夠繳房貸和負擔生活開銷，「但是貸款30年的房子是老婆名字，他實在不能接受」，於是和老婆討論乾脆先不要買房，頭期款自己存就好，但卻反遭老婆狠嗆，「有父母給頭期款可以馬上買，幹嘛不買？是你的名字還是我的有差嗎？」、「很多女生朋友也都是老公買老婆的名字！」

原PO幫不上忙只能聽友人抱怨，「房子買老婆名字，老公繳全部房貸很正常嗎？」貼文發出後讓網友熱議，「買房子還要拿家裡的錢乾脆不要買」、「如果中途離婚就不繳了沒差啊」、「比較合理是共同登紀，這樣不錯溝通看看」、「會在意就堅持共同持有，孩子都快出生了誰怕誰」。

(中時新聞網)