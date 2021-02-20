中廣董事長趙少康日前表態參選國民黨黨主席選舉，且不排除爭取2024大位。前高雄市長韓國瑜19日表示，20日起將展開復出公益之旅。對於韓趙近期舉動，現任國民黨高雄市黨部副主委李玉文表示，韓找趙出來，若韓國瑜此時此刻，擔任背後「扶龍王」的角色，協助國民黨2024重返執政，對於台灣前途，可能更加適合。

曾任台灣青商會總會長、同時也是正妹主持人李明璇父親的李玉文，近日接受港媒《中評社》專訪，對於韓趙結盟，他表示，韓國瑜找趙少康出來，基本上韓就不會再攪黨主席這池混水。他分析，韓國瑜深知，支持者雖然少了一部分，但仍有許多人並未散去，未來應該會用不同形式持續關注台灣，讓支持的力量不致消散。

國民黨高雄市黨部副主委 李玉文（左四）。（圖/摘自李明璇臉書）

對於趙少康回到國民黨，他個人是張開雙臂歡迎的。過去國民黨有心大位者，都要大家黃袍加身，國民黨若想重返執政，就需要更多人願意加入。趙少康提早在2021年宣布參選，將準備時間拉長到3年，既表態選黨主席並劍指2024，此刻先攤牌也不見得是壞事。但他也坦言，趙雖擁有主觀意願，但必須有客觀條件配合(論述要讓主流民意能接受)。

最後，李玉文認為，萬一趙少康沒當上黨主席，反而可以跳脫2022的成敗，直攻2024。反之，若趙能參選黨主席且當選，又帶領藍營2022打出漂亮一仗，趁勝追擊2024仍有可為。

(中時新聞網)