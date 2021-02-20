林心如23年前演出瓊瑤電視劇《還珠格格》，在劇中扮演紫薇格格一角走紅，當初此劇連帶捧紅趙薇、蘇有朋等人，在許多影迷心中至今仍是經典之作，昨（19日）林心如PO出戴上格格頭飾的自拍照，立刻喚起網友們的青春回憶，再次引發議論。

林心如昨（19日）曬出與好友楊謹華等人聚會的合照，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，後方的楊謹華則是俏皮比出勝利手勢，接著寫道：「過年就是要團聚啊，圓圓滿滿」，接著透露當天與好友吃吃喝喝之外，還看了場電影相當愜意，但由於多數人都不會打麻將，沒辦法趁著過年小賭怡情，但言語中仍透露出與好友相聚的喜悅。

接著曬出一張戴上格格頭飾的自拍照，再現23年前在《還珠格格》劇中紫薇格格的模樣，立刻引發網友議論，紛紛留言：「紫薇格格時隔多年重現江湖」、「紫薇格格新年快樂」、「紫薇格格千歲千歲千千歲」，此外，有網友發現林心如大方曬出零修圖素顏自拍照，膚質狀況依舊相當好，不禁大讚根本是「凍齡女神」，紛紛還跪求保養秘笈。

上個月27日是林心如45歲生日，她在IG曬出被霍建華從後面緊緊摟抱，並將嘴巴貼近她臉頰的恩愛照，當下林心如臉上洋溢幸福的味道，並甜喊：「謝謝親愛的」，甜蜜模樣羨煞旁人，讓網友們幾乎要被閃瞎，放閃舉動也讓婚變傳聞不攻自破。

(中時新聞網)