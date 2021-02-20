一名網友控訴，他的鄰居家中要開水電行，日前對方在家自行施工裝修時，竟不慎打穿牆壁，直接在他家鑿出一個大洞，而且先前施工時，還曾一度造成他家停水，修復後水壓仍變小，鄰居事後說會負責修補磁磚，「但不一定是一樣的磁磚」，讓他相當傻眼，暴怒說「要開水電行，這種技術我實在是替他們的客人擔心」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他家的隔壁鄰居因為要開水電行，整日在裝修家裡，不過就在日前，鄰居竟然從隔壁牆壁鑽進他家中，導致他家的浴室被鑽出1個洞，他看到後當下去找鄰居理論，沒想到一進到對方家裡，就看見他家的水管管線露在外面，而對方則辯稱是在幫他把破掉的水管修補，他則罵「就算管線漏水不是應該要先通知屋主自行處理嗎？」

該網友說，鄰居年前在施工時，他家就曾經一度停水，復水後水流也變弱，「合理懷疑根本是他們自己用破的」，如今家裡被直接鑿開1個洞，對方則說會幫忙貼心磁磚，但不一定會跟原先的一樣，讓他傻眼說「莫名被鑽洞，還要接受不一樣的磁磚？是不是當人家吃素的」，他甚至擔心對方會偷接水，「要開水電行，這種技術我實在是替他們的客人擔心」。

許多網友則留言說，「這種技術還要開水電行」、「這間水電行是在邊開店邊學技術嗎」、「記得隔壁開幕後招牌拍照上來，以免哪天其他人誤踩地雷」、「偷電偷水比較有可能，出門就把總電源跟水源關掉，還要做記錄」、「先請對方停工，請其它水電來看漏水的點是不是人為的」、「報警就對了，證據全部錄下來，全部走法律程序處理，千萬別私下和解」。

(中時新聞網)