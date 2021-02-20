過年完寒假結束後，又有一波求職潮，而今年畢業生也要面臨求職這一關，許多企業在衡量求職者的學歷、能力外，會格外看重面試時的表現。一位網友在網路平台發文求助，近日接到面試通知，詢問如何在面試官面前留下好印象，求得夢寐一求的工作。不料此文一出，資深學長紛紛出聲勸他，有2個字絕對是地雷，千萬說別說出口。

一位網友日前在PTT上以以「面試時想自信的表達自己？」為題發文提到，最近接到面試通知，打算面試完覺得條件Ok，想以這句話做結尾，「雖然我在這個領域還是新手，但我很有熱忱和興趣，也願意好好學習，希望貴公司給我一個機會！」他問大家意見，這樣給人的印象會怪還是好？他很想以此表達想得到工作的強烈意願。

眾人一聽他的說詞，紛紛對「學習」這兩字喊母湯，「發你薪水不是叫你來學習的」、「學習這個關鍵字一出來就自爆了」、「不行，之前團體面試在我前面新人的就是這樣講，然後輪到我我就說，我不是來學習的，這份工作該做什麼、需要什麼我很清楚，面試後那個梯次只有我上」、「你可以講你學習力很好，但不能說你是來公司學習的」。

有人則認為，勞資是合作關係，不是乞討工作位置。態度不用太軟，建議他表現得更有自信，譬如說「希望給個機會」，或更加強版「我相信能勝任這個工作」，還有人直接秀面試範本，「第一次面試，你要說你有什麼技能要發揮，然後再說從全新的領域迎接挑戰」、「背公司相關資料給面試官聽，展現實質的熱忱和興趣給人看，比口頭說說場面謙卑話好」。

不過，如果是在不同類域，表達方式可能會產生不同效果。「找的是銷售類型，所以可以這樣。如果是科技業還是傳產，這樣講可能會被嗆」、「但最終都是自由心證，你講的沒對或錯，有經驗有證照的你要如何贏他們，當然是靠嘴砲才會有那麼一點機會，你不多講點想講的，就一點機會都沒了。講來公司學習的沒問題，至少你敢講。」

(中時新聞網)