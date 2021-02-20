國安團隊高層異動，遭質疑是「小圈圈大風吹」，民進黨立委王定宇20日表示，新一波的人事安排，應是蔡英文總統針對海內外新局勢的因應，國安團隊成員具有豐富歷練，甚至包括由文人擔任國安局長等，皆屬「進步的安排」，絕非外界所謂的「小圈圈」。

總統府發言人張惇涵19日下午宣布國安團隊異動，陸委會主委陳明通轉任國安局長，前法務部長邱太三接陸委會主委，國安局長邱國正出任國防部長，現任國防部長嚴德發則轉任國安會諮詢委員。

王定宇說，新任國防部長邱國正是一位相當嚴謹、具有國際能量的將領，治軍上以嚴格著稱，不管是武器的籌獲、周邊國家互動、後備國家戰力調整等，由邱國正承接嚴德發業務，絕對是迎接新局的安排。

王定宇稱，而新任陸委會主委邱太三，曾於扁政府時期擔任陸委會副主委，又有國安會諮詢委員、法務部部長經歷，簡單來說，陸委會多了一位「法律的觸角」，面對兩岸關係得心應手。王定宇還稱，尤其邱太三身段柔軟，因此也可發現，蔡英文總統在陸委會人事布局有其重要考量。

至於陳明通接任國安局長，王定宇認為，這是「進步的安排」，因爲是由文人擔任國安局長。王定宇表示，國安局是相當敏感又複雜的組織，陳明通的加入，有助於強化對大陸情報搜索的天線，尤其陳明通在陸委會任內，也是國安團隊一員，此人事變動可謂進步的安排。

(中時 )