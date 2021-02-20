「我好像害死我外甥」，一名網友在網站Dcard以驚悚的標題發文，文中指出，妹妹在去年結婚，妹夫溫文儒雅，對妹妹很好，不但學歷好、工作也不錯。但日前卻聽到妹夫的大學同窗爆料，妹夫在大學時曾經約砲過。原PO說，由於家庭教育關係，兄妹倆都無法接受婚前性行為，何況是約砲。

他忍不住問了妹夫這件事，妹夫坦承有約過一次，但是當時單身也還沒認識我妹妹，請他保密不要說。「但我認為隱瞞是不好的行為，所以還是選擇跟我妹說」，沒想到原PO的妹妹知情後大崩潰，不但爆瘦10公斤還因為情緒太激動而流產。「從那個時候到現在...我妹都沒笑過，他們也天天吵架，我妹夫也對我恨之入骨，覺得我毀了他們的家」。

原PO說，妹妹不想離婚，但就是過不去心裡面這個坎，「真的是我太多管閒事了嗎.......，可是約砲這種事不是應該坦誠嗎？這件事真的是我的錯嗎？」

文章曝光，網友留言卻以砲轟原PO雞婆居多，「約砲是該坦承，但不是由你」、「我也覺得你太雞婆了欸」、「當時你妹夫又沒有女友，到底為啥不能約砲？」、「當時也不認識你妹，又不是劈腿你妹，是有什麼好交代的」、「到底是乾你屁事」、「輪不到你來替他說，」真的不要隨便插手別人的感情問題」、「你妹不知道不會怎樣，知道了就會崩潰。那請問不是你的問題是誰的問題？」

(中時新聞網)