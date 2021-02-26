夫妻之間「性生活」可以維持2人的感情，一旦性生活不和諧，婚姻恐很快走到盡頭。就有一名已婚男網友發文抱怨，與老婆婚後一年就再也沒有性行為，床戰時被問「好了沒？」，結婚至今7年，老婆不做家事，愈來愈懶，體重從婚前53公斤胖到82斤，讓他直呼「好想放生」。

這名男網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文詢問網友「如果老婆太懶，有方法可治嗎？」，文中寫道，他與老婆結婚7年多，老婆因為不愛運動，也不做家事，都要等他下班回家再做，體重從婚前的53公斤胖到82公斤，2人到現在還沒有小孩。

不止如此，老婆因為覺得到處都是人，不愛出門，也不愛打扮，從年輕到現在，除了逢年過節，都一路素顏到底，更不愛性生活，2人交往床上激戰時，都會不斷問「好了沒？」，婚後第1年就不需要他了，讓原PO好想把老婆放生。

原PO常勸老婆運動減肥，對方就會氣在嫌棄她；因為老婆沒上班沒什麼朋友，只要自己與朋友出去，都會要求一起去，卻又坐在旁邊滑手機，不參與話題，讓原PO覺得好累。

網友紛紛留言表示「她這樣7年，你還是沒有放生，代表你很愛她啊」、「不適合不要勉強，人生是自己的」、「把她15年前的照片貼在每個鏡子上，帶她去運動」、「你可以約她一起去公園跑步運動一起減肥，要她自己減肥，她一定就很懶」。

(中時新聞網)