110學年度大學學測24日放榜，幾家歡樂幾家愁，考生正面臨選填志願的抉擇，抑或是忙著準備4月甄試，不過就有網友透露，有家長無法接受孩子的選擇，坦言不能理解為何女兒不填醫牙、電資，母女倆還因此陷入冷戰，讓網友不禁好奇，不填醫牙、電資真的會後悔嗎？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，過年期間，阿姨來家裡拜年，提到正在跟女兒冷戰，母女倆為了選填科系有很大的分歧，女兒表示，「一類組想填政治，二類組想填地理，三類組想填獸醫」，讓她聽了無法接受，認為3個科系南轅北轍，再者，她始終無法理解為何女兒不填醫牙、電資，為此還失眠一周。這也讓原PO不禁好奇，「不填醫牙、電資真的會後悔嗎」？

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒直言，「會！不要浪費分數」、「畢業前不會，畢業後會」、「月薪10萬跟月薪3萬的差別」、「隨便填資管都遠勝文組」、「有醫牙不填跑去填地理保證未來後悔」、「我堂哥牙醫畢業，第2年月薪21萬，給你參考」。

面對網友質疑「搞不好她的成績根本上不了醫牙、電資」，原PO則回應，「應該是真的可以填上醫牙、電資，對完分數好像只有國文14，其他都15級分，想要填地理是因為阿姨女兒對地理超有興趣」。

也有不少網友出言緩頰，「應該要尊重當事人的決定」、「選什麼還是尊重孩子吧，書又不是父母要念的」、「讓她自己填，後悔自己負責，反正餓不死」、「不填自己想填的以後才真的會後悔」、「女兒人生讓她自己決定」。