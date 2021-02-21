潭子戶政所助外籍情侶在台登記結婚。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

受新冠肺炎疫情影響，許多在台外籍人士婚事因而受阻。台中市潭子戶政事務所表示，自疫情爆發以來，接獲許多外籍人士詢問在台辦理結婚登記的案件，自去年下半年至今已有3對外籍情侶在潭子戶所協助下，順利完成結婚登記。

許多在台外籍人士婚事因疫情受阻，無法如期返國完成終身大事，紛紛轉向戶政事務所尋求協助，希望能在台完成結婚登記，與伴侶攜手邁向人生另一段旅程。

潭子戶所主任蔡惠祝表示，近期就有菲律賓籍來台移工「利多」和「德拉」，因疫情不敢回菲律賓辦理結婚，日前在牧師與友人陪同見證下，於潭子戶所順利完成結婚登記。

蔡惠祝指出，2009年至2019年間，潭子戶所僅受理1對外籍伴侶結婚登記的案件，但自2020年下半年至今，已有3對外籍情侶在潭子戶所協助下，在台完成結婚登記，顯見新冠肺炎疫情的影響，造成外籍人士不便返國辦理結婚情形增加，而台灣疫情控制得宜，讓外籍人士在台安心居住工作，相對提升外籍人士在台登記結婚需求。

民政局長吳世瑋表示，潭子區轄內有經濟部台中加工出口區，還有許多中小型加工、零件廠，外籍移工人數多，新冠肺炎疫情爆發後，對於有結婚成家計畫的外籍移工，無法如願歸國結婚心情很挫折，吳世瑋提醒外籍人士，雙方為外國人且在國內未曾設戶籍者，想在台結婚，只需備齊護照或內政部移民署依法核發的居留證明文件、經駐外館處驗證的婚姻狀況證明文件(含中文譯本)證明目前是單身，以及結婚書約和2位證人，就可在台任一戶所申辦結婚登記。

潭子戶所說明，一般人普遍認為需設有戶籍，才能在戶所辦理結婚登記，其實依內政部頒訂戶政事務所辦理結婚登記作業規定，雙方在國內未曾設戶籍者，在國內結婚，備齊相關文件便可以前往任一戶政事務所申辦登記，並提醒在台登記結婚後，不要忘了申請英文版結婚證明書回去原屬國家登記已在台完婚。

(中時 )