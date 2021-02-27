聯合國安全理事會今天一致通過決議案，呼籲提升在戰火蹂躪或貧困國家的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗取得管道。

法新社報導，這是安理會一年來關於疫情所通過的第二項決議案。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）樂見決議案通過，他說：「投票要求疫苗的公平性很重要，我們對此非常讚賞。」

譚德塞告訴記者：「但是應該採取具體措施，像是智慧財產權豁免來提高產量與疫苗施打率，以儘快消滅這種病毒。」「如果有政治決心的話，聯合國安理會做得到。」

外交官員表示，這項決議案獲得安理會所有15個成員國的同意，這在聯合國相當罕見。

一位不具名的外交官說：「我們都面臨相同的威脅、同樣的疫情，國際合作與多邊行動是必需的。」「這項決議可望是朝正確方向邁出的一步。」

安理會起草這項決議的協商時間僅有一週，而通過這項決議，更是展現疫情爆發一年以來國際社會轉向罕見的團結；同時顯現自拜登上台以來，美國和中國在聯合國的關係升溫。

(中央社)