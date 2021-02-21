莉亞粉絲眾多。（JKF提供）

莉亞擔任JKF雜誌2月封面女星，白皙皮膚、完美D奶、精緻五官及高冷氣質撞臉雞排妹，一系列火辣美照釋出，讓粉絲大讚太性感。莉亞說：「不甘心在青春的時光裡什麼都不敢做，追求極致狂野並不斷追夢，人生苦短，必須性感。」

65萬IG高人氣，讓莉亞拍攝工作接不完，「很滿足現在的工作，可以自己掌控行程，說起模特兒心酸的部分，因為拍攝大尺度照片，在冬天工作無論造型多清涼，也要強忍寒風完成工作，記得有次在海邊拍攝，當天氣溫只有8度，我穿著比基尼，感覺一對D奶都冰凍了，回家立刻發燒」。

莉亞眾多作品中，以拍攝亞洲最大寫真平台JVID危險情人「鴛鴦洗浴溫泉」特別企畫中性感影片讓人印象深刻，她坦言剛入行時，身邊友人不停反對，甚至看到她的作品，還會勸她不要穿這麼性感拍照，「一開始會很玻璃心，被這樣講多少會有點受傷，但現在覺得要對自己有信心，不要輕易被打擊，多多鼓勵自己，這就是一份為了賺錢的工作，趁年輕才能這樣拍啊」。

(中時 )