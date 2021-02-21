蔣偉文新的一年不只出版料理書、拍戲，其文創品牌「Jackson&DiDi」今年也將推出新產品。他身為7歲Jackson、5歲Didi兩個兒子的父親，自有一套教養方式，談及Didi有一陣子喜歡拿東西丟哥哥屢勸不聽，「我先把醜話說前頭，跟他說：『你再丟哥哥，把拔就7天不抱你，也不能看卡通。』小兒子不以為意繼續丟，隔天我就真的不抱他」。

小兒子當時哭鬧沮喪，蔣偉文要Didi說出為何不能抱的原因，「讓他每天說，每天從中反省自己的錯誤」。他認為陪伴是最重要的教養原則，「特別是陪孩子運動，直排輪、蛇板、腳踏車、游泳等，在運動過程中，孩子難免挫折，從旁讓他們學習面對挫折，並依此鼓勵他們透過挫折邁向成功，是很棒的人生過程，對他們受用無窮」。

蔣偉文以朋友的態度聆聽孩子情緒，「最終目的還是希望孩子們學習獨立」。去年全球受疫情重創，他坦言對自己也造成不小衝擊，「過去我們家喜歡出門走走，出遊計畫很多，2020年對所有人來說都很難捱，很多計畫只能喊停，卻也因此體認珍惜當下擁有的美好，更把握和家人的相處時光」。

(中時 )