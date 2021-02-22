富邦悍將林哲瑄今天作客斗六棒球場，賽前特地帶了冰咖啡給紅襪隊前隊友田澤純一，兩人簡單寒暄一下，林哲瑄表示，過去曾看過田澤投球，認為他球路很刁鑽，也看好他可以奪下今年中職救援王獎項。

昨天富邦兵分二路，一隊留在嘉義迎戰統一獅，另一隊則作客斗六，蔣智賢就先與田澤純一相見歡，今天輪到林哲瑄來到斗六，賽前就過去龍隊休息區外與他打招呼，並送上冰咖啡。

「昨天蕭一傑就說田澤要我帶美食給他，但這麼早要去哪裡買，所以就先意思意思一下買杯咖啡。」回憶過去一起在美國的時光，林哲瑄表示，在國外亞洲人比較少，大家也就會互相照顧、一起吃飯，「他人很好，練球時也會戶相聊天。」

去年富邦原本也有考慮過田澤純一，但後來考量到他只能投後援而作罷，對於無法成為隊友，林哲瑄坦言可惜，但也很開心看到田澤能夠來台灣打球，「當然會很期待跟他對決，過去我只能在他身後（守中外野）看他投球，也藉此觀察他的球路，他的球路真的很刁鑽，看好他能夠拿下今年的救援王。」

林哲瑄透露，剛剛賽前兩人簡單閒聊，田澤提到自己想吃小籠包，他二話不說答應請客，「剛剛就問他來台灣適應得如何，他說他想吃小籠包，之前在美國他常請我吃飯，我們也約好之後會作東請他吃飯。」

有趣的是，富邦新找來的洋炮納飛猛過去也曾效力過紅襪，也與林哲瑄有交流過，林哲瑄笑說：「今年是紅襪年，紅襪的都來了。」

(中時 )